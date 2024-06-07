Кладезь витаминов: Диетолог раскрыла полезные свойства шиповника

Шиповник является одним из лучших источников необходимого для поддержания нормальной работы организма витамина С. Об этом в беседе с порталом "Страсти" рассказал диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.

В шиповнике также есть и другие витамины, играющие важную роль в обмене веществ: B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин) и B9 (фолиевая кислота). Так, тиамин участвует в регуляции уровня холестерина в крови, а рибофлавин является веществом, которое способствует нормальной работе щитовидной железы.

Ниацин, как рассказала собеседница издания, необходим для тканевого дыхания, а для синтеза кофермента А человеческому организму нужна пантотеновая кислота. Содержащийся в шиповнике пиридоксин благотворно влияет на нервную систему, в то время как фолиевая кислота участвует в расщеплении бляшек гомоцистеина.

Помимо того, медик рассказала, что в шиповнике содержится много необходимого для метаболизма глюкозы и инсулина витамина К. Также она сообщила, что уникальный цвет растению придают каротиноиды, которые являются мощными антиоксидантами и могут помочь защитить клетки от повреждений свободными радикалами.

Этот кустарник также богат кальцием, магнием, железом и калием. Последний нужен для регуляции полноценной работы сердечной мышцы. Нутрициолог рассказал ещё и об опасных свойствах шиповника — аллергических реакциях.

"У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на шиповник, проявляющаяся в виде зуда, кожной сыпи, отёка или даже анафилактического шока. Возможное воздействие на желудок: шиповник может быть трудноперевариваемым для некоторых людей из-за высокого содержания волокон и кислот, что может вызвать дискомфорт в желудке или усугубить симптомы пищеварительных нарушений", — заявила Лазуренко.