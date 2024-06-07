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7 июня, 05:57

Губернатор Развожаев назвал напряжённой обстановку в Севастополе

Михаил Развожаев. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Евгений Реутов

Михаил Развожаев. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Евгений Реутов

Из-за периодических украинских обстрелов в Севастополе сложилась напряжённая обстановка. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В настоящее время обстановка напряжённая... Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю... Сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе — такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", — сказал Развожаев.

Однако зенитчики достаточно эффективно отражают атаки, также приняты решения по усилению группировки. Глава Севастополя поблагодарил российских военнослужащих за защиту города и Крыма.

Развожаев: Несколько домов повреждены в Севастополе при ночной атаке ВСУ
Развожаев: Несколько домов повреждены в Севастополе при ночной атаке ВСУ

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Матвей Константинов
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