Попал в больницу со страшными ожогами: Водонагреватель чуть не убил москвича, который хотел помыться

Во время отключения горячей воды москвич хотел воспользоваться водонагревателем, но тот вспыхнул и нанёс мужчине серьёзные ожоги. Об этом происшествии рассказывает SHOT.

Известно, что на 3-й Институтской улице временно отключили горячую воду, тогда 55-летний местный житель, решивший принять душ, включил бойлер, но случилось короткое замыкание — и пламя с прибора перекинулось на полотенца и другие вещи. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а медики госпитализировали мужчину с ожогами лица, головы, рук и ног. На данный момент проводится проверка.