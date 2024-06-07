Попал в больницу со страшными ожогами: Водонагреватель чуть не убил москвича, который хотел помыться
Водонагреватель загорелся и покалечил москвича, который хотел помыться
Водонагреватель загорелся и покалечил москвича, который хотел помыться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mansong suttakarn
Во время отключения горячей воды москвич хотел воспользоваться водонагревателем, но тот вспыхнул и нанёс мужчине серьёзные ожоги. Об этом происшествии рассказывает SHOT.
Известно, что на 3-й Институтской улице временно отключили горячую воду, тогда 55-летний местный житель, решивший принять душ, включил бойлер, но случилось короткое замыкание — и пламя с прибора перекинулось на полотенца и другие вещи. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а медики госпитализировали мужчину с ожогами лица, головы, рук и ног. На данный момент проводится проверка.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Комсомольске пожар в частном доме вспыхнул из-за музыкальной колонки. В результате возгорания погибла женщина и пострадал её муж.