В Кремле нашли повод для оптимизма после встречи Путина и глав иностранных СМИ

Настрой, с которым за рубежом освещали встречу президента России Владимира Путина с руководителями ведущих иностранных информационных агентств, даёт повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что работа журналистов стала более профессиональной.

"Они активно освещали [встречу], и, честно говоря, [их] настрой, конечно, тоже даёт повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный <...> [Журналисты] задают вопросы, интересуются", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это уже больше похоже на информационную работу, чем на "оголтелую истерику". Причём сам факт общения Путина и иностранных журналистов не является сигналом к урегулированию.