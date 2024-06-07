В Кремле нашли повод для оптимизма после встречи Путина и глав иностранных СМИ
Песков: Настрой зарубежных СМИ на встрече с Путиным вызывает осторожный оптимизм
Владимир Путин. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков
Настрой, с которым за рубежом освещали встречу президента России Владимира Путина с руководителями ведущих иностранных информационных агентств, даёт повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что работа журналистов стала более профессиональной.
"Они активно освещали [встречу], и, честно говоря, [их] настрой, конечно, тоже даёт повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный <...> [Журналисты] задают вопросы, интересуются", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что это уже больше похоже на информационную работу, чем на "оголтелую истерику". Причём сам факт общения Путина и иностранных журналистов не является сигналом к урегулированию.
Напомним, 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Владимира Путина и глав крупнейших международных информагентств. Стороны обсудили целую массу вопросов. В частности, президент прокомментировал образ злодея, в котором его изображают на Западе. Глава государства пошутил — мол, "так и есть, пусть боятся".