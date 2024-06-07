В Запорожской области сократили время комендантского часа

На территории Запорожской области с 7 июня вступает в силу сокращение времени комендантского часа с 23:00 до 05:00. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий, сообщается в его телеграм-канале.

Комендантский час распространяется на автомобильную дорогу М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР, а также на автомобильную дорогу М18 Харьков – Симферополь – Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

В документе уточняется, что для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу машин никаких препятствий и ограничений не будет.