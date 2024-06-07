Байден боится последствий из-за планируемой отправки западных инструкторов на Украину, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не поддержал идею своего французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке западных инструкторов на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эмманюэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал [это]", — пишет издание.