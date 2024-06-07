Байден боится последствий из-за планируемой отправки западных инструкторов на Украину, пишут СМИ
Politico: Байден не поддержал желание Макрона отправить инструкторов на Украину
Эмманюэль Макрон и Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA / ANDRE PAIN
Президент США Джо Байден не поддержал идею своего французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке западных инструкторов на Украину. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эмманюэль Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения военнослужащих в зоне боевых действий. Байден не поддержал [это]", — пишет издание.
Подчёркивается, что по итогам беседы лидеры двух стран не приняли никакого решения. Американский президент обеспокоен возможными последствиями присутствия солдат НАТО в районах, где они могут оказаться на линии огня. По его мнению, это грозит эскалацией.
Напомним, согласно задумке Эмманюэля Макрона, в коалицию стран, решивших отправить инструкторов на Украину, войдут Литва, Эстония, Германия и ряд других стран Европы. Ожидается, что в мероприятиях примут участие сотни специалистов. Их работу в Незалежной уже одобрил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.