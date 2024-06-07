Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении

Бразилия экстрадирует на родину россиянина Дениса Асфандьярова, обвиняемого в пособничестве мошенничеству. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Подчёркивается, что это решение стало первым с момента вступления в силу договора о выдаче между нашими странами, подписанного в 2002 году.

Денис Асфандьяров, экстрадированный властями Бразилии. Фото © Telegram / Генпрокуратура России

"Компетентные органы Федеративной Республики Бразилия экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ "Пособничество в совершении мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 января 2017 года по 25 января 2018 года Асфандьяров, будучи коммерческим директором неназванной фирмы, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов и незаконно приобрёл право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани, общая стоимость которых превышает 67 миллионов рублей.

Мужчина скрылся от закона, и в 2020 году его объявили в международный розыск. Запрос на выдачу Бразилия получила в марте 2023 года. После выдачи Асфандьярова доставят в Россию транзитом через Турцию.