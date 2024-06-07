Российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий
Краснов: Прокуроры вернули в собственность РФ свыше 100 предприятий
Российские прокуроры добились возврата государству свыше 100 предприятий, чьи активы суммарно оцениваются в 1,3 триллиона рублей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
"С 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 триллиона рублей", — сказал он в интервью "Интерфаксу".
Также Краснов отметил, что с начала 2023 года в собственность государства было возвращено 20 предприятий стратегического значения. Эти объекты были незаконно переданы иностранным резидентам, которые использовали их в ущерб интересам нашей страны. По словам генпрокурора, суммарная оценка активов этих предприятий превышает 370 миллиардов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по крупномасштабному переводу предприятий в собственность государства. По словам главы страны, деприватизация даже не обсуждается.
ТАСС / Сергей Фадеичев