Родственник Бисмарка рассказал, как США демонизируют Россию
Племянник Бисмарка: Власти США постоянно демонизируют Россию
Александр фон Бисмарк. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Американские власти постоянно демонизируют Россию. Об этом заявил внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка — предприниматель Александр фон Бисмарк — на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
"Я вырос на западе Германии, и Соединённые Штаты всегда говорили нам и говорят: "Эти сумасшедшие русские". Я каждый день это слышал в течение 20–30 лет", — приводит RT слова Бисмарка.
А ранее финский журналист Кости Хейсканен возмутился тому, что всякий раз, когда речь заходит о России, пресса Финляндии занимает крайне предвзятую позицию. По его словам, СМИ специально замалчивают преступления киевского режима и всячески демонизируют россиян.