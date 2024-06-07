ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 10:15

Родственник Бисмарка рассказал, как США демонизируют Россию

Племянник Бисмарка: Власти США постоянно демонизируют Россию

Александр фон Бисмарк. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Александр фон Бисмарк. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Американские власти постоянно демонизируют Россию. Об этом заявил внучатый племянник первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка — предприниматель Александр фон Бисмарк — на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Я вырос на западе Германии, и Соединённые Штаты всегда говорили нам и говорят: "Эти сумасшедшие русские". Я каждый день это слышал в течение 20–30 лет", — приводит RT слова Бисмарка.

А ранее финский журналист Кости Хейсканен возмутился тому, что всякий раз, когда речь заходит о России, пресса Финляндии занимает крайне предвзятую позицию. По его словам, СМИ специально замалчивают преступления киевского режима и всячески демонизируют россиян.

Захарова считает, что Клуни за деньги отрабатывал антироссийскую повестку
Захарова считает, что Клуни за деньги отрабатывал антироссийскую повестку
Наталья Исакова
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров