Врач назвал устройство, которое стоит прикупить к кондиционеру, чтобы не заболеть

Многие кондиционеры не проводят воздухообмен, а только охлаждают воздух в помещении, пропуская его через себя. Чтобы опасные бактерии, которые накопились в том числе на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, стоит регулярно впускать новый воздух — лучше всего делать это каждые 15 минут. Кроме того, к кондиционеру можно прикупить бризер — это устройство, обеспечивающее приток свежего воздуха с улицы. Такой совет дал врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров.

"Оптимальный режим работы устройства составляет +22...+24 °C. Для минимизации рисков переохлаждения желательно направлять поток воздуха в потолок, а в ночное время установить минимальную скорость работы устройства", — добавил он в беседе с RT.

При этом важно не допустить резких перепадов температур, когда разгорячённый от жары человек заходит в охлаждённое помещение. Для этого, по словам эксперта, нужно установить кондиционер на 3–4 °C ниже, чем уличная температура, и снижать показатель на пару градусов раз в полчаса до оптимальных значений. Перед началом летнего сезона необходимо очистить устройство, так как внутри могут размножаться грибки. Также каждые две-три недели следует промывать фильтры, чтобы избежать накопления пуха и пыли.