Почти треть россиян устраивают в офисе "кондиционерный холивар" Опрос: 29% россиян конфликтуют с коллегами из-за включённого кондиционера 4 июня, 11:33 29% россиян конфликтуют с коллегами из-за включённого кондиционера. Обложка © freepik

Почти 29% опрошенных россиян признались, что постоянно конфликтуют с коллегами из-за включённого в офисе кондиционера. О результатах исследования сообщает RT со ссылкой на сервис SuperJob. Участниками опроса стали 1,6 тысячи человек.

Основной причиной ссоры становится то, что ряд сотрудников уверены в опасности кондиционеров, которые якобы могут привести к простуде и другим заболеваниям, тогда как жара в офисе причиняет меньший вред. При этом 51% респондентов никогда не устраивают разборок из-за "климата" на рабочем месте. И, наконец, 25% опрошенных оказались "счастливчиками", так как в их офисах нет ни вентиляторов, ни кондиционеров.

Также опрос показал, что конфликты из-за включённого кондиционера чаще всего начинают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. Судя по всему, самыми стойкими оказались совсем молодые и пожилые работники, готовые трудиться хоть в жаре, хоть в холоде.

Авторы Татьяна Миссуми