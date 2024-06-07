Россиянам рассказали, сколько стоит отдохнуть в Сочи этим летом

Черноморское побережье Краснодарского края для отдыхающих подорожало на 15–20%. Этим летом за стандартный номер в пятизвёздочном отеле россиянам придётся заплатить свыше 40 тысяч рублей в сутки. В двухзвёздочном же ценник колеблется от семи до десяти тысяч рублей. Об этом рассказала сотрудница компании-туроператора Юлия Кирилова в беседе с телеканалом "Звезда".

"Стандартный номер в высокий сезон — это где-то 45–55 тысяч рублей в сутки. Соответственно, если мы говорим о "двоечке", — в районе 7–10 тысяч рублей в сутки. Опять-таки зависит от расположения, локации, близости к морю и допуслуг и удобств", — отметила представитель туристической отрасли.

Рост цен эксперт объясняет подорожанием закупочных материалов, продуктов, а также зарплатой сотрудникам. Однако, несмотря на высокую стоимость отдыха, отели заполнены на 60–70%.

"Отелей высокого качества с закрытой территорией и первой береговой линией очень мало. Не хватает в Сочи вилл на берегу моря — это те категории номеров, которые в дефиците", — подытожила Кирилова.