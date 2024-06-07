Байден встретился с Зеленским и объявил о выделении Киеву помощи на $225 млн

Президент США Джо Байден провёл в Париже встречу с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 225 миллионов долларов.

Предполагается, что в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракеты для ПВО HAWK, гаубицы, бронетехника, патрульные катера, противотанковые системы Javelin и другое вооружение.