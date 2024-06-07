Байден встретился с Зеленским и объявил о выделении Киеву помощи на $225 млн
Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский (слева). Обложка © ТАСС / EPA
Президент США Джо Байден провёл в Париже встречу с Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 225 миллионов долларов.
Предполагается, что в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракеты для ПВО HAWK, гаубицы, бронетехника, патрульные катера, противотанковые системы Javelin и другое вооружение.
Напомним, Байден и Зеленский прибыли во Францию на церемонию по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. В ходе мероприятия оба оконфузились: Зеленский — словами о повторении "Дня Д" на Украине, а Байден — поисками несуществующего стула.