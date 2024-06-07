Зеленский заговорил по-французски и сорвал овации в полупустом парламенте страны
Владимир Зеленский заговорил по-французски и сорвал аплодисменты в полупустом Парламенте Франции. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
Зеленский заговорил по-французски и сорвал аплодисменты в полупустом Парламенте Франции. Видео © Telegram / Политика страны
"Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию", — заявил Зеленский.
Его выступление сопровождалось аплодисментами собравшихся, которых, к слову, было немного. При этом некоторые французские депутаты даже повставали с мест, несмотря на то что Зеленский нёс откровенную чушь — вроде того, что ВС России грозятся дойти чуть ли не до Ла-Манша.
Напомним, Зеленский сегодня уже второй день во Франции. Накануне, 6 июня, он пытался стать звездой на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, но вышло не очень. Вся слава выпала президенту США Джо Байдену, который едва не сел на "невидимый стул" во время одного из публичных мероприятий.
Сайт Владимира Зеленского