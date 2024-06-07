"Забудьте это слово": Врач раскрыла хитрости, которые помогут ребёнку не бояться стоматологов

Чтобы побороть страх ребёнка перед стоматологом, родители могут прибегнуть к хитрости. Например, первое посещение доктора рекомендуется планировать, когда зубы ещё не болят, чтобы медик не ассоциировался с болезнью. Об этом рассказала детский стоматолог, терапевт Марина Кинева.

"И желательно не заострять внимание на предстоящем визите, чтобы ребёнок воспринимал это как что-то повседневное, обычное и естественное. Стоматологи ничего не сверлят! Сверлят строители. Забудьте это слово! Представляете, что может нафантазировать ребёнок?" — отметила специалист в беседе с РИАМО.

Также эксперт призвала не говорить вслух фразу "Не бойся, больно не будет", ребёнку не стоит знать, что у стоматолога бывает больно. Перед приёмом можно поиграть в зубного врача, дабы малыш привык к похожим процедурам. Не стоит забывать и про мотивацию: после визита к стоматологу всем детям положен подарок, заключила Кинева.