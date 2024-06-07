Пропавшего мужчину задержали на Красной площади, он зачем-то обмазывал себя чесноком

На Красной площади в Москве полицейские задержали мужчину в мотоциклетном шлеме, который на глазах у изумлённой публики начал обмазывать себя чесноком. Об этом сообщает сайт МК.ru.

По его данным, инцидент произошёл накануне вечером, 6 июня. В результате задержанного передали медикам, которые определили мужчину в психиатрическую лечебницу. Как позже выяснилось, "чесночным" незнакомцем оказался пропавший 37-летний житель Пскова, в очередной раз сбежавший из дома. Со слов его родственников, он каждое лето приезжает в Москву, где вытворяет неадекватные перформансы.