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7 июня, 14:04

Пропавшего мужчину задержали на Красной площади, он зачем-то обмазывал себя чесноком

МК.ru: На Красной площади в Москве задержали мужчину, обмазывающегося чесноком

На Красной площади в Москве полицейские задержали мужчину в мотоциклетном шлеме, который на глазах у изумлённой публики начал обмазывать себя чесноком. Об этом сообщает сайт МК.ru.

По его данным, инцидент произошёл накануне вечером, 6 июня. В результате задержанного передали медикам, которые определили мужчину в психиатрическую лечебницу. Как позже выяснилось, "чесночным" незнакомцем оказался пропавший 37-летний житель Пскова, в очередной раз сбежавший из дома. Со слов его родственников, он каждое лето приезжает в Москву, где вытворяет неадекватные перформансы.

Ранее Life.ru сообщал, что неадеквата с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади в Москве. Мужчину доставили в отделение, там ему стало плохо. Уже в больнице врачи диагностировали у него психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов.

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TACC / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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