Путин — об идее о "третьей столице": Нельзя действовать как при Петре I

Президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение назначить "третью столицу" заявил, что уже нельзя это делать, как при Петре I. Глава государства указал, что надо развивать страну рыночными стимулами.

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) политолог Сергей Караганов поинтересовался у лидера страны, почему бы России не сделать третью столицу, а также спросил у Путина, не хочет ли он повторить подвиг Петра I, который перенёс столицу в Петербург. В ответ президент заявил, что в те времена в России было другим всё — общество, условия и целеполагания. Сегодня же следует применять те средства, которые покажут себя эффективно в текущих условиях.

"Всё-таки нужно думать о том, что будет из того, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперёд. И если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", — сказал российский лидер.