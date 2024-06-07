Путин уверен, что Россия будет "прирастать Арктикой"

Россия будет и дальше осваивать Арктику, где сосредоточены основные запасы минеральных ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, неслучайно центр экономического развития постепенно сдвигается всё восточнее и севернее. Так, Западная Сибирь традиционно развивается ещё с советских времён.

"Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой, потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Они ещё сложны и дорогостоящи по разработке, но тем не менее это очень большая перспектива", — указал российский лидер.