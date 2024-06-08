Пенсионерам подсказали, как накопить на незабываемый отпуск

Некоторые пенсионеры в силу ряда обстоятельств не могут откладывать деньги на отдых или что-то ещё. Однако в России существует множество программ, которые могут увеличить размер пенсионных выплат. В формулу расчёта страховой пенсии входит несколько показателей, при увеличении каждого из которых существенно вырастет и общий размер выплат, рассказывает доктор экономических наук Ирина Маслова.

"Например, страховая пенсия — это сумма ваших пенсионных коэффициентов, умноженная на стоимость пенсионного коэффициента и на размер фиксированной выплаты. Если увеличить фиксированную выплату (при достижении 80 лет, получении 1-й группы инвалидности, наличии стажа работы на Крайнем Севере или в сельском хозяйстве), то общая сумма тоже кратно увеличится", — пояснила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если получатель выплат хочет накопить деньги на отпуск или другие крупные траты, ему следует рассмотреть финансовые инструменты: банковский депозит, инвестиционную недвижимость и вступление в программы негосударственного пенсионного обеспечения. Однако депозиты из-за подвижной ставки имеет смысл брать на срок полгода, а по поводу недвижимости нужно консультироваться с экспертами, завершила Маслова.