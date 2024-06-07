Путин: Россия не может развивать Сибирь и Дальний Восток как при Столыпине

Россия не может развивать Сибирь и Дальний Восток как при Петре Столыпине в начале XX века или при СССР, раздавая землю. Главные средство производства сейчас это знания и технологии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"В современных условиях это нельзя сделать так, как это делали в советское время, и даже нельзя делать так, как это делали при Столыпине", — сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, Столыпин, бывший в 1906-1911 годах председателем Совмина Российской Империи, раздавал землю, так как в те времена она главным средством производства. Сейчас же на смену земле пришли мозги и соответственно задача властей — развивать технологии, строить университеты, готовить необходимые кадры, что и делается.