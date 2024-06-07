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7 июня, 15:10

Путин пожаловался на западных партнёров: Что ж теперь, со всеми воевать?

Путин заявил, что Россия не будет "со всеми воевать"

Россия стремится не воевать со всеми, а добиться таких условий для диалога, чтобы они соответствовали её интересам. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ну вот такие партнёры: что с ними теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, такого, таких договорённостей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надёжными", — отметил глава российского государства.

Путин заявил о недовольстве России и её партнёров положением дел в мире
Путин заявил о недовольстве России и её партнёров положением дел в мире

А ранее Путин заявил, что власть на Украине узурпирована, но возможность для переговоров ещё есть. Российский лидер напомнил, что в соответствии со статьёй девятой, десятой, одиннадцатой Конституции Украины полномочия переходят к спикеру Верховной рады. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума следите в специальном разделе Life.ru.

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Марина Калегина
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