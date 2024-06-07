Путин пожаловался на западных партнёров: Что ж теперь, со всеми воевать?

Россия стремится не воевать со всеми, а добиться таких условий для диалога, чтобы они соответствовали её интересам. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ну вот такие партнёры: что с ними теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, такого, таких договорённостей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надёжными", — отметил глава российского государства.