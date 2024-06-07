Путин: Нет необходимости проводить новую мобилизацию в России

Новая волна мобилизации в России не планируется, поскольку в этом нет необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Нет никакой необходимости проводить мобилизацию. В прошлом году без всякой мобилизации добровольно наши мужчины пришли в военкоматы и подписали контракты — и их было свыше 300 тысяч человек", — отметил глава государства.

По словам российского лидера, с начала 2024 года в военные комиссариаты пришли более 160 тысяч человек, ежедневно добавляется ещё по тысяче с лишним добровольцев.

Ранее Путин заявил, что Россия обязательно добьётся победы. Он также отметил, что все планы СВО будут реализованы. Конечно, ускорить решение задач можно, но только ценой роста потерь, а жизнь российских бойцов важнее, подчеркнул глава государства.