Пушилин объяснил, почему не стоит "махать шашкой" ради ускорения решения задач СВО

Россия обязательно одержит победу в спецоперации (СВО), но ускоряться в этом вопросе нельзя. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал в беседе с Life.ru всегда помнить о том, что будет после достижения желаемой победы.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал думать о том, что будет после того, как РФ победит на СВО. Видео © Life.ru

"Цели должны быть соизмеримыми с затраченными усилиями и ресурсами. Несмотря на наше желание, чтобы побыстрее наступил мир, всё же мы поддерживаем нашего президента и нужно думать, что будет после победы", — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР пояснил, что необходимо руководствоваться тем, как будет выстраиваться дальнейшая ситуация. На разных этапах, отметил Пушилин, безусловно, хотелось бы "махнуть шашкой", однако лидер России не может действовать эмоционально в подобных ситуациях. Руководитель республики указал, что Путин очень чётко продемонстрировал позицию России в этом вопросе во время пленарной сессии ПМЭФ.