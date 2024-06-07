В Волгоградской области парашютист погиб во время своего 142-го прыжка
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области опытный парашютист разбился насмерть во время очередного прыжка. По данным регионального комитета здравоохранения, трагедия произошла из-за резкого порыва ветра.
"Сегодня на базе центра [авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб"] тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Он травмировался при приземлении, ударившись о столб. Мужчина скончался в реанимации", — приводит заявление ведомства ТАСС.
При этом накануне предполагалось, что погода для прыжка довольно благоприятная. В комитете уточнили, что перед полётом мужчина прошёл медосмотр и инструктаж, а также получил допуск. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте проводят доследственную проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Чечне погиб опытнейший парашютист, мастер спорта Дмитрий Беляев. Мужчина не рассчитал скорость при приземлении на воду.
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