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7 июня, 18:26

В Волгоградской области парашютист погиб во время своего 142-го прыжка

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области опытный парашютист разбился насмерть во время очередного прыжка. По данным регионального комитета здравоохранения, трагедия произошла из-за резкого порыва ветра.

"Сегодня на базе центра [авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб"] тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок. Он травмировался при приземлении, ударившись о столб. Мужчина скончался в реанимации", — приводит заявление ведомства ТАСС.

При этом накануне предполагалось, что погода для прыжка довольно благоприятная. В комитете уточнили, что перед полётом мужчина прошёл медосмотр и инструктаж, а также получил допуск. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте проводят доследственную проверку.

Старейшая парашютистка мира умерла спустя неделю после рекордного прыжка
Старейшая парашютистка мира умерла спустя неделю после рекордного прыжка

Ранее Life.ru рассказывал, что в Чечне погиб опытнейший парашютист, мастер спорта Дмитрий Беляев. Мужчина не рассчитал скорость при приземлении на воду.

Обложка ©

Unsplash / George Bakos

Никита Осипов
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