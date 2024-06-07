Песков: США больше не могут контролировать весь мир и быть гегемоном

США уже не могут держать под контролем мир и быть гегемоном, так как центры экономического развития уходят с запада на юго-восток. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Соединённые Штаты больше не могут удерживать мир в руках единого гегемона одного полюса. Всё идёт в сторону многополярности. Центры развития, экономического развития, политического развития тоже мигрируют. Они уходят с запада на юго-восток земного шара", — отметил он в беседе с РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил представитель Кремля, численность населения в этих регионах гораздо больше, при этом основное развитие сейчас заметно в Индии и КНР. По словам Пескова, смещение центров развития связано не только с экономикой, но и с целым рядом других факторов: политикой, международным правом и демографией.