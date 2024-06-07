В Белом доме допустили расширение ядерного арсенала США

США допускают, что при необходимости могут расширить свой ядерный арсенал. С таким заявлением выступил спецпомощник американского лидера, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Без изменения траектории в [ядерных] арсеналах противников мы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа [ядерных вооружений]. Нам надо быть готовыми воплотить это в жизнь, если президент [США] решит это сделать", — отметил он.

В ходе выступления на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями в пятницу, 7 июня, чиновник заявил что увеличение числа ядерных вооружений необходимо для сдерживания противников и защиты граждан США, а также союзников Вашингтона. При этом он заверил, что Соединённые Штаты не станут создавать крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, которые излучают радиацию, и ядерное оружие для размещения в космосе.