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7 июня, 18:55

В Белом доме допустили расширение ядерного арсенала США

Помощник президента США Вадди: Допускаем увеличение своего ядерного арсенала

США допускают, что при необходимости могут расширить свой ядерный арсенал. С таким заявлением выступил спецпомощник американского лидера, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Без изменения траектории в [ядерных] арсеналах противников мы можем подойти к точке, когда нам потребуется увеличение числа [ядерных вооружений]. Нам надо быть готовыми воплотить это в жизнь, если президент [США] решит это сделать", — отметил он.

В ходе выступления на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями в пятницу, 7 июня, чиновник заявил что увеличение числа ядерных вооружений необходимо для сдерживания противников и защиты граждан США, а также союзников Вашингтона. При этом он заверил, что Соединённые Штаты не станут создавать крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, которые излучают радиацию, и ядерное оружие для размещения в космосе.

Белый дом: США намерены придерживаться ограничений на развёрнутое ядерное оружие
Белый дом: США намерены придерживаться ограничений на развёрнутое ядерное оружие

В пятницу, 7 июня, американский лидер Джо Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия. Как отметил Вадди, стратегия Соединённых Штатов должна учитывать необходимость "сдерживания" России, Китая и КНДР.

Обложка ©

Unsplash / Tabrez Syed

Никита Осипов
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