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7 июня, 19:20

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от кондиционеров

Премьер Украины Шмыгаль призвал госучреждения отключать кондиционеры и освещение

Председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

На Украине призвали местные государственные учреждения отказаться от использования кондиционеров и наружного освещения для экономии электричества. Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль.

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", — заявил премьер-министр, порекомендовав также принять аналогичные меры всем правоохранителям, судебным учреждениям и органам местной власти.

В Киеве начались экстренные отключения света
В Киеве начались экстренные отключения света

Напомним, что ситуация с отключением электроэнергии в Киеве за последнее время сильно усугубилась. Согласно сведениям, опубликованным в зарубежных средствах массовой информации, в некоторых частях украинской столицы дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры.

Алексей Соловьёв
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