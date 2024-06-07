Шмыгаль призвал украинцев отказаться от кондиционеров

На Украине призвали местные государственные учреждения отказаться от использования кондиционеров и наружного освещения для экономии электричества. Такое заявление в своём телеграм-канале опубликовал председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль.

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", — заявил премьер-министр, порекомендовав также принять аналогичные меры всем правоохранителям, судебным учреждениям и органам местной власти.