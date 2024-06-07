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7 июня, 10:52

В некоторых районах Киева отключения света достигли 20 часов в сутки

The Washington Post: Ситуация с отключением электроэнергии в Киеве усугубилась

Ситуация с отключением электроэнергии в Киеве за последнее время сильно усугубилась. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. В материале говорится, что в некоторых частях украинской столицы дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры. Электричество включают всего на несколько часов в день, причём на днях в одном из районов Киева света не было целых 20 часов.

"Отключения становятся только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму", пишет автор.

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Ранее сообщалось, что Украина, которая ранее была одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, потеряла уже половину своих электростанций, а украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. Ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления зимы попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Марина Калегина
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