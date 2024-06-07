В некоторых районах Киева отключения света достигли 20 часов в сутки

Ситуация с отключением электроэнергии в Киеве за последнее время сильно усугубилась. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. В материале говорится, что в некоторых частях украинской столицы дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры. Электричество включают всего на несколько часов в день, причём на днях в одном из районов Киева света не было целых 20 часов.