Метеоролог раскрыла причины рекордных дождей в Москве
Метеоролог Позднякова: В Москве были рекордные дожди из-за нескольких циклонов
Москву атаковали рекордные дожди. Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала, что всё дело во встрече сразу нескольких мощных циклонов.
Специалист уточнила, что подобные погодные условия хоть и редкость для региона, но не являются исключением. С севера на Москву пришёл насыщенный воздухом субтропический мощный циклон с Атлантики, а с юга к нему присоединились ещё несколько из Италии и Германии.
На этом фоне в Анталии были зафиксированы сорокоградусные температуры, после чего жаркий воздух оттуда направился к российской столице. В итоге произошла такая необычная ситуация с сильными ливнями и грозами.
Позднякова также рассказала, что в начале первого месяца лета в Москву пришёл тёплый воздух, температура которого даже на высоте полутора километров достигала 12–14 градусов выше ноля. Она подчеркнула, что это очень жаркий воздух для наших широт, а воздушные потоки, пока дошли до Московского региона, ещё и успели наполниться влагой.
"Получилось, что жаркий и насыщенный влагой воздух столкнулся с контрастами наших температур, в атмосфере возникла неустойчивость. Пар вместе с воздухом поднялся вверх. Сформировались облака, плотные и массивные по высоте, это и привело к ливням и грозам. Чем больше вертикальная мощность образующихся облаков и чем больше они по площади, тем сильнее идут ливни", — заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости".
Накануне Life.ru писал, что в Москве в четверг, 6 июня, обновился суточный рекорд по осадкам. Специалисты рассказали, что на базовой метеостанции мегаполиса, находящейся на ВДНХ, выпало 59 миллиметров осадков.
Pixabay / nikondian