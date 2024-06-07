Метеоролог раскрыла причины рекордных дождей в Москве

Москву атаковали рекордные дожди. Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала, что всё дело во встрече сразу нескольких мощных циклонов.

Специалист уточнила, что подобные погодные условия хоть и редкость для региона, но не являются исключением. С севера на Москву пришёл насыщенный воздухом субтропический мощный циклон с Атлантики, а с юга к нему присоединились ещё несколько из Италии и Германии.

На этом фоне в Анталии были зафиксированы сорокоградусные температуры, после чего жаркий воздух оттуда направился к российской столице. В итоге произошла такая необычная ситуация с сильными ливнями и грозами.

Позднякова также рассказала, что в начале первого месяца лета в Москву пришёл тёплый воздух, температура которого даже на высоте полутора километров достигала 12–14 градусов выше ноля. Она подчеркнула, что это очень жаркий воздух для наших широт, а воздушные потоки, пока дошли до Московского региона, ещё и успели наполниться влагой.

"Получилось, что жаркий и насыщенный влагой воздух столкнулся с контрастами наших температур, в атмосфере возникла неустойчивость. Пар вместе с воздухом поднялся вверх. Сформировались облака, плотные и массивные по высоте, это и привело к ливням и грозам. Чем больше вертикальная мощность образующихся облаков и чем больше они по площади, тем сильнее идут ливни", — заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости".