Байден — преступник, а США —жестокая страна: Американец из "Давай поженимся!" просит политическое убежище в РФ

Участвовавший в популярном телешоу "Давай поженимся!" 48-летний американский юрист Тревис Бейли решил попросить политическое убежище в России. Об этом узнал телеграм-канал Mash.

Американец нашёл в России любовь благодаря популярной телевизионной программе. Впоследствии он женился, однако всё получилось не так гладко, как ожидали возлюбленные, после чего они развелись. Юрист не вернулся на родину и решил остаться в РФ, где начал преподавать английский.

В итоге у него появилась работа и место для проживания, но туристическая виза заканчивалась. Не дожидаясь истечения срока, американец обратился в полицию и попросил предоставить ему политическое убежище на новой родине. Кстати, американского лидера Джо Байдена он считает военным преступником, а США — жестокой страной, в которую не хочет возвращаться.

Авторы телеграм-канала рассказали, что Бейли уже успел попасть в неприятности в России. Четыре года назад он залил соседа по коммуналке перцовым баллончиком, так как думал, что тот украл у него ключи от съёмной комнаты.