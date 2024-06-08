"Они рядом с нами": Глава ИРИ рассказал Life.ru, какие герои нужны российскому кино сегодня
Глава ИРИ Гореславский: Новыми героями в российском кино должны стать обычные люди
Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский посетил стенд News Media на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который отражает разные грани деятельности холдинга. Осматривая площадку руководитель ИРИ побеседовал с заместителем главного редактора Life.ru, шеф-редактором видеоконтента Ольгой Рогожиной и рассказал о том, какие герои сегодня нужны российскому кино.
Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал заместителю главного редактора Life.ru, шеф-редактору видеоконтента Ольге Рогожиной о том, какие герои в кино нужны сегодня. Видео © Life.ru
Ознакомившись с проектами холдинга, некоторые из которых были созданы при поддержке ИРИ, Гореславский порассуждал о том, какие мессенджеры и форматы контента сегодня пользуются особой популярностью. По словам главы ИРИ, в трендах у пользователей сейчас находятся телеграм-каналы, однако не стоит недооценивать и подкасты.
В беседе с главой ИРИ также была упомянута тема киноиндустрии. Говоря о том, какие герои нужны российскому кино сегодня Гореславский выразил мнение, что сценаристам стоит обратить внимание на обычных людей, которые не совершали никаких подвигов.
"Будничные люди, простые. Они где-то рядом с нами. В первую очередь это те, кто не совершал никаких подвигов, а всю жизнь делал свою работу, хорошо и качественно. В этом и есть его геройство: подвиг не поддаться на соблазны, не уехать, не погнаться за непонятной эфемерной историей, а делать то, что он должен", — заявил Гореславский.
По мнению руководителя ИРИ, в числе этих героев те, кто сегодня, находясь в непростой ситуации, несмотря ни на что "берут и делают". В частности, речь идёт о врачах, учителях, а также военных, которые сегодня востребованы как никогда.
"Второй тип (героев. — Прим. Life.ru ) человек, который сидел на печи в хорошем смысле слова, был обычным человеком, а потом оказался в ситуации, в которой должен делать сложный, непростой выбор. Который он вообще не хотел делать. Но он встаёт и делает этот выбор, и доводит это дело до конца. Классический Илья Муромец или может Емеля. <…> Любой из тех, кто сегодня, столкнувшись с непростой ситуацией, находит в себе мужество взять и сделать. Вот они, герои", — добавил глава ИРИ.
Ранее в Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента. Среди победителей — сразу два проекта наших коллег из Mash. Так, Mash Room признали лучшим телеграм-каналом, а проект "Не выходя из комнаты" взял приз в номинации "Подкаст". Самым достойным "Музыкальным треком" выбрали "Скажите детям" Максима Фадеева и Маши Гулевич.