На Ставрополье раскрыто хладнокровное убийство 30-летней давности

Стражи правопорядка Ставропольского края задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении тройного убийства на территории региона в 1992 году. Как передаёт в телеграм-канале региональный полицейский главк, речь идёт о 51-летнем гражданине и его 50-летнем предполагаемом подельнике.

Задержаны обвиняемые в тройном убийстве, совершённом более 30 лет назад в Кисловодске. Видео © Telegram / Следком

В ноябре 1992 года в одном из частных домовладений, находившихся в Кисловодске, были обнаружены тела хозяина дома, его сына и невестки с огнестрельными ранениями в голову. Тогда раскрыть эти убийства по горячим следам не удалось.

"С места преступления были изъяты объекты со следами рук и биологическими следами, по которым проведены молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы. Спустя 31 год на основании результатов экспертиз были установлены личности фигурантов дела", — пояснили в СК.

В итоге стражи правопорядка вышли на след 51-летнего мужчины, который приходился убитому хозяину дома внуком. Предполагается, что между ними возник конфликт на почве раздела имущества. Его задержали при содействии крымских оперативников и сотрудников Главного управления МВД РФ по городу Симферополю, а второго фигуранта уголовного дела — в международном аэропорту города Минеральные Воды по прибытии в Россию.

Мужчинам предъявлено обвинение в тройном убийстве. В настоящее время они находятся под стражей.