"Союзмультфильм" займётся дизайном детской больницы в подмосковном Красногорске

Уже летом текущего года в подмосковном Красногорске достроят главный детский больничный комплекс региона и назовут именем Леонида Рошаля. Как передаёт 360.ru, в связи с этим на полях проходящего в Северной столице Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Московской области Андрей Воробьёв встретился с председателем Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианой Слащёвой.

В рамках мероприятия руководитель Подмосковья поблагодарил представительницу киностудии за согласие помочь с оформлением медицинского учреждения. Он также рассказал, что стены этого флагманского для региона комплекса, в котором смогут лечить детей со всей России, украсят персонажи известных советских мультфильмов: "Умка", "Простоквашино" и "Ну, погоди!".

"Планируем скоро открыть наш госпиталь, остались последние штрихи. Создать уют и хорошее настроение пациентам поможет "Союзмультфильм" — команда займётся дизайном", — заявил Воробьёв.

Слащёва в свою очередь подчеркнула, что для детей любимый мультипликационный герой — своего рода лучший друг. Она также отметила, что "Союзмультфильм" всегда с готовностью принимает участие в социальных проектах.