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8 июня, 01:00

В страшной авиакатастрофе погиб член "Аполлона-8", сделавший культовое фото восхода Земли

AP: Член экипажа "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе в Сиэтле

Член "Апполона-8" Уильям Андерс и сделанная им фотография из космоса "Восход Земли". Обложка © YouTube / NASA / NASA / Bill Anders

Член "Апполона-8" Уильям Андерс и сделанная им фотография из космоса "Восход Земли". Обложка © YouTube / NASA / NASA / Bill Anders

Американский астронавт, член экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб при крушении самолёта в Сиэтле. Как сообщает Associated Press (AP), за штурвалом воздушного судна в момент трагедии находился сам Андерс.

Момент крушения самолёта американского астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса в пригороде Сиэтла. Видео © X / AztecaNoticias

Трагедия произошла в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Принадлежавший 90-летему Андерсу самолёт Beechcraft T-34 Mentor попытался сделать манёвр в воздухе в районе острова Оркас и рухнул в воду. Сейчас тело астронавта ищут спасатели.

"Аполлон-8" — это первый обитаемый космический корабль, облетевший Луну, полёт которого состоялся в 1968 году. Во время этой экспедиции Уильям Андерс сделал одну из самых известных фотографий из космоса под названием "Восход Земли".

Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году
Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году

Ранее в США в возрасте 87 лет умер астронавт Томас Кеннет Маттингли, который принимал ключевое участие в спасении аварийного корабля "Аполлон-13". С 16 по 27 апреля 1972 года Маттингли в должности пилота командного модуля совершил полёт на "Аполлоне-16". Тогда была осуществлена пятая высадка людей на Луну.

Оксана Попова
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