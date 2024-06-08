В страшной авиакатастрофе погиб член "Аполлона-8", сделавший культовое фото восхода Земли

Американский астронавт, член экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб при крушении самолёта в Сиэтле. Как сообщает Associated Press (AP), за штурвалом воздушного судна в момент трагедии находился сам Андерс.

Момент крушения самолёта американского астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса в пригороде Сиэтла. Видео © X / AztecaNoticias

Трагедия произошла в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Принадлежавший 90-летему Андерсу самолёт Beechcraft T-34 Mentor попытался сделать манёвр в воздухе в районе острова Оркас и рухнул в воду. Сейчас тело астронавта ищут спасатели.

"Аполлон-8" — это первый обитаемый космический корабль, облетевший Луну, полёт которого состоялся в 1968 году. Во время этой экспедиции Уильям Андерс сделал одну из самых известных фотографий из космоса под названием "Восход Земли".