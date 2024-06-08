В страшной авиакатастрофе погиб член "Аполлона-8", сделавший культовое фото восхода Земли
AP: Член экипажа "Аполлон-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе в Сиэтле
Член "Апполона-8" Уильям Андерс и сделанная им фотография из космоса "Восход Земли". Обложка © YouTube / NASA / NASA / Bill Anders
Американский астронавт, член экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб при крушении самолёта в Сиэтле. Как сообщает Associated Press (AP), за штурвалом воздушного судна в момент трагедии находился сам Андерс.
Момент крушения самолёта американского астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса в пригороде Сиэтла. Видео © X / AztecaNoticias
Трагедия произошла в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Принадлежавший 90-летему Андерсу самолёт Beechcraft T-34 Mentor попытался сделать манёвр в воздухе в районе острова Оркас и рухнул в воду. Сейчас тело астронавта ищут спасатели.
"Аполлон-8" — это первый обитаемый космический корабль, облетевший Луну, полёт которого состоялся в 1968 году. Во время этой экспедиции Уильям Андерс сделал одну из самых известных фотографий из космоса под названием "Восход Земли".
Ранее в США в возрасте 87 лет умер астронавт Томас Кеннет Маттингли, который принимал ключевое участие в спасении аварийного корабля "Аполлон-13". С 16 по 27 апреля 1972 года Маттингли в должности пилота командного модуля совершил полёт на "Аполлоне-16". Тогда была осуществлена пятая высадка людей на Луну.