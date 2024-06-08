Российский ответ Starlink успешно прошёл испытания, пишут СМИ

В России успешно завершилась первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи. Об этом со ссылкой на компанию-производителя "Бюро 1440" пишет издание Business Insider, журналисты которого называют эту разработку российским ответом на сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX.

Специалисты провели тестирование этой технологиии, благодаря которой два находящихся на расстоянии свыше 30 километров друг от друга аппарата смогли передать данные объёмом свыше 200 гигабайт. Сообщается, что скорость передачи информации достигала 10 гигабит в секунду.

Представители "Бюро 1440" заявили, что их целью является создание широкополосного сервиса передачи данных, который мог бы обеспечивать высокоскоростную связь в любой точке нашей планеты. Помимо этого, в компании-разработчике отметили, что этот опыт стал первым успешным в отечественной сфере космической связи.