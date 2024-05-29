Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 03:41

Спутниковый интернет Starlink Илона Маска столкнулся со сбоем в работе сети

Спутниковый интернет Starlink американской компании SpaceX столкнулся с неполадками в работе. Об этом сказано в публикации на официальной странице глобальной системы связи в соцсети X.

"В настоящее время наблюдается сбой в работе сети Starlink, мы активно работаем над решением проблемы", — гласит пост.

Комментаторы остро отреагировали на публикацию. Многие обвинили провайдера в наплевательском отношении к пользователям.

"Вы понимаете, что большинство людей, которые зависят от вашего интернета Starlink, не смогут увидеть это сообщение, так как в данный момент у них нет доступа в Интернет из-за отключения сети!" — возмутился один из комментаторов.

На устранение неполадок у специалистов Starlink ушло меньше часа. Спустя примерно 40 минут на странице появилось сообщение о возобновлении нормальной работы интернета.

Илон Маск напугал: Жители Кубани заметили в ночном небе горящий неопознанный объект
Илон Маск напугал: Жители Кубани заметили в ночном небе горящий неопознанный объект

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал серьёзной проблемой российские глушилки интернета Starlink на Украине. Сбоящая сеть делает удары Вооружённых сил РФ неожиданностью для Киева, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Unsplash / Evgeny Opanasenko

Илья Пушкарев
  • Новости
  • starlink
  • Илон Маск
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров