Спутниковый интернет Starlink Илона Маска столкнулся со сбоем в работе сети

Спутниковый интернет Starlink американской компании SpaceX столкнулся с неполадками в работе. Об этом сказано в публикации на официальной странице глобальной системы связи в соцсети X.

"В настоящее время наблюдается сбой в работе сети Starlink, мы активно работаем над решением проблемы", — гласит пост.

Комментаторы остро отреагировали на публикацию. Многие обвинили провайдера в наплевательском отношении к пользователям.

"Вы понимаете, что большинство людей, которые зависят от вашего интернета Starlink, не смогут увидеть это сообщение, так как в данный момент у них нет доступа в Интернет из-за отключения сети!" — возмутился один из комментаторов.