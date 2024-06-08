Политолог прокомментировал план Запада по разделу России на пять частей

Президент Республики Сербской Милорад Додик делал заявление, что у Запада был план по разделению России на пять частей. Нужно ли что-то предпринимать РФ и насколько пагубно влияние США, прокомментировал политолог Валерий Коровин в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Есть планы и разделения на пять частей, на 15, на 25, на 40, на две, на четыре. То есть это тот процесс, который реализуется со стороны Запада в отношении России на протяжении всей истории нашего взаимодействия с того момента, как Иван Грозный открыл английскую торговую миссию на Русь", — отметил эксперт.

Западные государства пытаются раздробить и ослабить Россию уже долгое время, это противостояние перманентно, считает Коровин. РФ не стоит расслабляться и позволять этим событиям развиваться. Сейчас есть две основные стратегии — создавать международные союзы сил, которые готовы противостоять Западу вместе с нами, и расшатывать государства самого Запада, в первую очередь Британию и США, указал политолог.

"Если избавиться от сакрального ужаса, который всё ещё испытывают некоторые представители российских элит перед США, то можно методично, спокойно, целенаправленно демонтировать это государство на множество фрагментов, не на пять, ну а там на десять, пятнадцать, а может и на пятьдесят. Почему бы нет?" — рассуждает политолог.

Коровин подчеркнул, что Россия в открытом противостоянии всегда побеждает Запад, а вот её слабым звеном является отсутствие встроенной ценностной модели, построенной на основании собственной традиции и культурно-цивилизационной матрицы. Эксперт дополнил, что наша страна пытается заимствовать западные ценности. В связи с этим РФ сейчас находится в состоянии культурной оккупации Западом.