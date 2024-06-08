ПВО впервые уничтожила украинский беспилотник над Северной Осетией
Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Северной Осетии
Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Северной Осетии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative
Силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили украинский беспилотник самолётного типа над Северной Осетией. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России. Атака была пресечена утром в субботу, 8 июня.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия – Алания", — сообщили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за минувшую ночь уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Они следовали в сторону Крыма.