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8 июня, 06:50

ПВО впервые уничтожила украинский беспилотник над Северной Осетией

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Северной Осетии

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Северной Осетии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Северной Осетии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили украинский беспилотник самолётного типа над Северной Осетией. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России. Атака была пресечена утром в субботу, 8 июня.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия – Алания", — сообщили в ведомстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ за минувшую ночь уничтожили несколько украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Они следовали в сторону Крыма.

Николай Рюмин
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