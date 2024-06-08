Три украинских беспилотника сбили на подлёте к военному аэродрому в Моздоке
Меняйло: В Северной Осетии сбили три украинских беспилотника
В Северной Осетии сбили три украинских беспилотника, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Их целью был военный аэродром в Моздоке.
"По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны... Жертв и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, о работе систем ПВО в Северной Осетии первым сообщило Минобороны. К слову, противник запустил дроны по этому региону впервые.
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