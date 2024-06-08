Три украинских беспилотника сбили на подлёте к военному аэродрому в Моздоке

В Северной Осетии сбили три украинских беспилотника, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Их целью был военный аэродром в Моздоке.

"По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны... Жертв и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.