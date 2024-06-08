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Регион
8 июня, 07:17

Три украинских беспилотника сбили на подлёте к военному аэродрому в Моздоке

Меняйло: В Северной Осетии сбили три украинских беспилотника

В Северной Осетии сбили три украинских беспилотника, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Их целью был военный аэродром в Моздоке.

"По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны... Жертв и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, о работе систем ПВО в Северной Осетии первым сообщило Минобороны. К слову, противник запустил дроны по этому региону впервые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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