Губернатор Астраханской области рассказал подробности ночной атаки беспилотников ВСУ

Беспилотники пытались атаковать один из объектов в Астраханской области в ночь на 8 июня. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена", — написал губернатор в телеграм-канале.

При этом не уточняется, какой именно объект пытался атаковать беспилотник. Бабушкин дополнил, что все специальные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Глава региона призвал жителей не поддаваться провокациям.