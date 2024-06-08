Губернатор Астраханской области рассказал подробности ночной атаки беспилотников ВСУ
Губернатор Бабушкин: БПЛА пытались атаковать объект в Астраханской области
Беспилотники пытались атаковать один из объектов в Астраханской области в ночь на 8 июня. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена", — написал губернатор в телеграм-канале.
При этом не уточняется, какой именно объект пытался атаковать беспилотник. Бабушкин дополнил, что все специальные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Глава региона призвал жителей не поддаваться провокациям.
Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь системы ПВО РФ сбили и перехватили 25 украинских беспилотников самолётного типа. При этом три из них были уничтожены в Астраханской области, два — в Ростовской и один — над Брянской.
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