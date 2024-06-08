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8 июня, 08:15

СК возбудил дела против 25 иноагентов, нарушавших требования о маркировке

Служебный автомобиль СК. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Служебный автомобиль СК. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 25 иностранных агентов, нарушавших требования о маркировке материалов. Информацию о них передал Роскомнадзор, рассказали журналистам в федеральной службе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела", — говорится в сообщении.

Всем им грозит ответственность по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Подчёркивается, что Роскомнадзор передаёт информацию лишь о тех иноагентах, которые нарушают закон систематически. Также уточняется, что в 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.

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Неизвестно, кто именно рискует ответить перед законом, однако в этом списке может быть, например, блогер Илья Варламов*. Недавно, 5 июня, Таганский районный суд Москвы выписал ему уже третий штраф за отсутствие маркировки иноагента.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Матвей Константинов
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