Сальдо заявил о создании глубоко эшелонированной системы ПВО на Херсонщине

"Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они ещё даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно", — сказал Сальдо.