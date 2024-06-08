Сальдо заявил о создании глубоко эшелонированной системы ПВО на Херсонщине
Сальдо: В Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО
В Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K
Для защиты от ракетных атак в Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО. Противник даже не догадывается о возможностях использования таких технологий. Об этом заявил на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо, сообщает РИА "Новости".
"Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они ещё даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно", — сказал Сальдо.
Он отметил, что частое использование ракет Storm Shadow, ATACMS или HIMARS только тратит средства украинцев. Хоть разработка ПВО и приносит хлопоты, однако губернатор настроен уверенно.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о российских средствах ПВО. По его словам, страна будет совершенствовать свои системы противовоздушной обороны, если дальнобойное оружие Запада будет использоваться для ударов по территории РФ.