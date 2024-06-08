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8 июня, 09:03

Портовый кран рухнул в воду во Владивостоке

Во Владивостоке портовый кран упал в воду. Видео с моментом происшествия появилось в соцсетях.

Во Владивостоке в воду упал портовый кран. Видео © Telegram / Трепанг ДВ

Инцидент в порту произошёл в четверг, 6 июня. По предварительной информации, причиной падения стало смещение грунта под объектом. Как передаёт РИА "Новости", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру, пострадавших нет.

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А ранее Life.ru рассказывал, что часть аттракциона рухнула на ребёнка в торговом центре в Москве. О травмах у мальчика не сообщалось. Прокуратура начала проверку.

Обложка ©

Unsplash / Fedor Shlyapnikov

Дарья Нарыкова
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