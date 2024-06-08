Портовый кран рухнул в воду во Владивостоке

Во Владивостоке портовый кран упал в воду. Видео с моментом происшествия появилось в соцсетях.

Во Владивостоке в воду упал портовый кран. Видео © Telegram / Трепанг ДВ

Инцидент в порту произошёл в четверг, 6 июня. По предварительной информации, причиной падения стало смещение грунта под объектом. Как передаёт РИА "Новости", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру, пострадавших нет.