Портовый кран рухнул в воду во Владивостоке
Во Владивостоке портовый кран упал в воду. Видео с моментом происшествия появилось в соцсетях.
Во Владивостоке в воду упал портовый кран. Видео © Telegram / Трепанг ДВ
Инцидент в порту произошёл в четверг, 6 июня. По предварительной информации, причиной падения стало смещение грунта под объектом. Как передаёт РИА "Новости", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру, пострадавших нет.
А ранее Life.ru рассказывал, что часть аттракциона рухнула на ребёнка в торговом центре в Москве. О травмах у мальчика не сообщалось. Прокуратура начала проверку.
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Unsplash / Fedor Shlyapnikov