Часть аттракциона рухнула на пятилетнего ребёнка в московском ТЦ

В Москве в игровой зоне пострадал пятилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, на ребёнка упала часть конструкции аттракциона.

Кадры с игровой зоны, где на пятилетнего мальчика упала часть аттракциона. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В игровой зоне в ТЦ на шоссе Энтузиастов на ребёнка упал элемент конструкции аттракциона. Мальчик 2019 года рождения доставлен в медучреждение", — говорится в сообщении.