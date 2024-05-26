Часть аттракциона рухнула на пятилетнего ребёнка в московском ТЦ
В Москве в игровой зоне пострадал пятилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, на ребёнка упала часть конструкции аттракциона.
Кадры с игровой зоны, где на пятилетнего мальчика упала часть аттракциона. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"В игровой зоне в ТЦ на шоссе Энтузиастов на ребёнка упал элемент конструкции аттракциона. Мальчик 2019 года рождения доставлен в медучреждение", — говорится в сообщении.
Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, организована проверка. О полученных травмах, как и о состоянии ребёнка, информации пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае трое детей — две девочки и мальчик — выпали из аттракциона прямо во время катания в парке. Вскоре после того, как карусель начала работать, у неё отлетело специальное устройство, за которое следовало держаться руками. Из-за этого ребят начало бросать в разные стороны. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело.
Telegram / Прокуратура Москвы