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Регион
26 мая, 15:50

Часть аттракциона рухнула на пятилетнего ребёнка в московском ТЦ

В Москве в игровой зоне пострадал пятилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, на ребёнка упала часть конструкции аттракциона.

Кадры с игровой зоны, где на пятилетнего мальчика упала часть аттракциона. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В игровой зоне в ТЦ на шоссе Энтузиастов на ребёнка упал элемент конструкции аттракциона. Мальчик 2019 года рождения доставлен в медучреждение", — говорится в сообщении.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося, организована проверка. О полученных травмах, как и о состоянии ребёнка, информации пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае трое детей — две девочки и мальчик — выпали из аттракциона прямо во время катания в парке. Вскоре после того, как карусель начала работать, у неё отлетело специальное устройство, за которое следовало держаться руками. Из-за этого ребят начало бросать в разные стороны. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело.

В Туле спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона
В Туле спасатели сняли 16 человек со сломавшегося аттракциона
Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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