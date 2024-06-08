Зеленский рассказал Байдену тайные подробности с фронта

На встрече с президентом США Джо Байденом в Париже Владимир Зеленский предложил обсудить подробности с поля боя без прессы. Эта информация приводится в расшифровке на сайте Белого дома.

"И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — сказал он.