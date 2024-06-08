Долгожданная помощь Запада не помогла ВСУ добиться успехов на фронте
NYT: Поступление западной военной помощи не улучшило положение ВСУ на фронте
ВСУ не добились успехов на поле боя, несмотря на полученную западную помощь. Как пишет New York Times, украинская армия смогла лишь незначительно улучшить оборону.
"Аналитики сказали, что прибытие западной помощи лишь облегчило для Украины оборону своих позиций, но ещё не оказало решающего воздействия", — сказано в материале.
Как считает старший научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роба Ли, Россия сохранила основное преимущество в рабочей и огневой мощи и, вероятно, будет продолжать наступление .
Несмотря на западную помощь и громкие патриотические заявления Владимира Зеленского, украинские граждане не торопятся отправляться на фронт, где наблюдается острая нехватка живой силы. Ужесточение закона о мобилизации не изменило ситуацию, а украинские военкомы, в свою очередь, прибегают к крайним мерам: зачастую они применяют грубую силу, отлавливая уклонистов. Сами украинцы готовы на всё, чтобы избежать мобилизации. Многие из них рискуют жизнями и пытаются скрыться из страны вплавь.
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