Долгожданная помощь Запада не помогла ВСУ добиться успехов на фронте

ВСУ не добились успехов на поле боя, несмотря на полученную западную помощь. Как пишет New York Times, украинская армия смогла лишь незначительно улучшить оборону.

"Аналитики сказали, что прибытие западной помощи лишь облегчило для Украины оборону своих позиций, но ещё не оказало решающего воздействия", — сказано в материале.