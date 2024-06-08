Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова Эли в преддверии его свадьбы

Российский лидер Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли в преддверии его свадьбы. Об этом в субботу, 8 июня, сообщил руководитель республики, поблагодарив президента РФ за напутствия.

Путин встретился с сыном Кадырова Эли в преддверии его свадьбы. Фото © Telegram / Kadyrov_95

"В жизни внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадырова состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу Владимир Путин. Президент поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку, каким он его запомнил", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, глава государства дал его сыну важные советы о том, как стать нужным и полезным России, а также рассказал, какую значимую роль для будущего страны играет активная и патриотическая молодёжь. Лидер Чечни подчеркнул, что встреча с Путиным сильно зарядила Эли на многие годы.

"Я благодарю Владимира Владимировича от имени всего рода Кадыровых и от имени всего чеченского народа за его внимание к чеченской молодёжи, ко всей Чеченской Республике, за поддержку пути Ахмата-Хаджи, а также за его личный бесценный вклад в становление и развитие самого безопасного региона нашей великой и большой Родины", — добавил он.