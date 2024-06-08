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8 июня, 10:36

Средства ПВО РФ сбили украинский вертолёт Ми-8

Ми-8 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Ми-8 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

ВС России за сутки уничтожили пять безэкипажных катеров в Чёрном море и сбили вертолёт Ми-8 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун" и 71 беспилотник. В целом российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 104 районах.

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Напомним, как раз накануне, вечером 7 июня, Минобороны делилось эпичным видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Этим занялся вертолёт Ка-27ПС, оснащённый пулемётом.

Матвей Константинов
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