Средства ПВО РФ сбили украинский вертолёт Ми-8

ВС России за сутки уничтожили пять безэкипажных катеров в Чёрном море и сбили вертолёт Ми-8 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противокорабельная ракета "Нептун" и 71 беспилотник. В целом российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 104 районах.