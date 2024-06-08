Киев за минувшие сутки потерял до 495 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Запад". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) наши бойцы заняли более выгодные рубежи и поразили формирования 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны Украины.

"ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также наши бойцы за сутки отразили три контратаки штурмовых групп противника.