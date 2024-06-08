Раскрыты огромные суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли до 495 бойцов в зоне ответственности группировки "Запад"
Киев за минувшие сутки потерял до 495 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Запад". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР) наши бойцы заняли более выгодные рубежи и поразили формирования 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны Украины.
"ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также наши бойцы за сутки отразили три контратаки штурмовых групп противника.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю ВС России нанесли 27 групповых ударов по энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Как отметили в Минобороны, они наносились в ответ на попытки Киева повредить российскую энергетическую инфраструктуру.
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