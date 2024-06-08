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8 июня, 10:45

Более 400 солдат ВСУ потеряли за сутки в противостоянии с группировкой войск "Юг"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 400 бойцов в зоне действия Южной группировки войск

За прошедшие сутки Киев потерял свыше 400 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное (ДНР) наши бойцы улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, а также 5-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.

"Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за сутки российским бойцам удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 495 солдат в зоне ответственности российской группировки войск "Запад". Вместе с тем российские военные отразили три контратаки штурмовых групп противника.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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