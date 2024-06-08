За прошедшие сутки Киев потерял свыше 400 военных в зоне ответственности Южной группировки российских войск. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное (ДНР) наши бойцы улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, а также 5-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.

"Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за сутки российским бойцам удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов противника.